LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/29/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
316 PM EDT FRI MAY 29 2020 /216 PM CDT FRI MAY 29 2020/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND COOL. A CHANCE OF SHOWERS
LATE. LOWS 36 TO 43.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY EARLY WITH ISOLATED TO SCATTERED RAIN
SHOWERS...THEN BECOMING MOSTLY SUNNY BY THE AFTERNOON. HIGHS 48 TO
62...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR.

SATURDAY NIGHT...CLEAR AND COOL. AREAS OF FROST IN THE INTERIOR.
LOWS 30 TO 40.

SUNDAY...AREAS OF FROST IN THE MORNING. MOSTLY CLEAR. HIGHS 58 TO
71...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 47.

MONDAY...INCREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. A CHANCE OF EVENING SHOWERS
WEST. HIGHS 63 TO 74...WARMEST WEST INTERIOR.

TUESDAY...DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL
AND EAST. LOWS 47 TO 55. HIGHS 67 TO 85...WARMEST WEST INTERIOR.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 65 TO

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