LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/11/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 433 PM EDT FRI JUN 11 2021 /333 PM CDT FRI JUN 11 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS. PATCHY FOG...EXCEPT AREAS OF FOG OVER THE KEWEENAW PENINSULA. LOWS 50 TO 60...COOLEST OVER THE KEWEENAW PENINSULA. SATURDAY...CLOUDY EARLY...THEN CLEARING FROM THE WEST THROUGH THE DAY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS... MAINLY CENTRAL AND EAST THROUGH MIDDAY. HIGHS 67 TO 81...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 58. SUNDAY...SUNNY EARLY THEN TURNING PARTLY CLOUDY. HIGHS 65 TO 84...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED EVENING SHOWERS CENTRAL AND EAST. LOWS 48 TO 58. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 68 TO 80...WARMEST SOUTH CENTRAL. TUESDAY...CLEAR AND SEASONABLY COOL. LOWS 46 TO 56. HIGHS 64 TO 76...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...CLEAR. LOWS 41 TO 50. HIGHS 68 TO 81...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES SHORES.