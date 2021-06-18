LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/18/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
350 PM EDT FRI JUN 18 2021 /250 PM CDT FRI JUN 18 2021/

...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S INTERIOR...AND IN THE
50S ALONG THE LAKESHORES.

JUNETEENTH...PARTLY CLOUDY. HIGHS 64 TO 74...EXCEPT IN THE UPPER
50S BY LAKE SUPERIOR.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 43 TO 52...COOLEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY...CLOUDY. SHOWERS MOVING IN FROM THE SOUTHWEST. HIGHS 67
TO 76.

SUNDAY NIGHT...CLOUDY WITH SHOWERS EXPECTED. A SLIGHT CHANCE OF
THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL. LOWS 48 TO 58.

MONDAY...COOLER. DECREASING CLOUDS. BREEZY. A CHANCE OF RAIN
SHOWERS...MAINLY WEST AND IN THE MORNING. HIGHS 56 TO 65.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 45. HIGHS 60 TO 66.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS 71 TO
76.

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