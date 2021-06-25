LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 344 PM EDT FRI JUN 25 2021 /244 PM CDT FRI JUN 25 2021/ TONIGHT...PATCHY FOG SOUTH AND EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS SOUTH HALF AND A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS NORTH HALF. HIGHS 61 TO 77...COOLEST ALONG THE SUPERIOR LAKESHORE. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 50 TO 60. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 60 TO 75...COOLEST ALONG THE SUPERIOR LAKESHORE. SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 60. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 63 TO 80...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 61. HIGHS 66 TO 79...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 63. HIGHS 64 TO 78...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.