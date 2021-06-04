LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/4/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
311 PM EDT FRI JUN 4 2021 /211 PM CDT FRI JUN 4 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS LATE NORTH.
LOWS 60 TO 70.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS RANGING FROM NEAR 75 AT THE TIP OF THE
KEWEENAW TO THE LOW 90S IN THE SOUTH.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 60 TO 65.

SUNDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY. HIGHS 84 TO 92.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 60 TO 66.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 90.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS
77 TO 87.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60. HIGHS 74 TO 84.


		

					

	


	


			
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