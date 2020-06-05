LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/5/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
456 PM EDT FRI JUN 5 2020 /356 PM CDT FRI JUN 5 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 51...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SATURDAY...COOLER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY EARLY...THEN BECOMING
SUNNY. HIGHS 52 TO 73...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST
INTERIOR WEST HALF AND SOUTH CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR...EXCEPT INCREASING CLOUDS WEST LATE.
PATCHY FROST POSSIBLE INTERIOR EAST HALF. LOWS 34 TO 46...COOLEST
INTERIOR EAST HALF AND WARMEST FAR WEST.

SUNDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS MAINLY WEST AND
NORTH CENTRAL. HIGHS 60 TO 74...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.

SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS NORTH
AND EAST. LOWS 47 TO 58.

MONDAY...MUCH WARMER. BECOMING MOSTLY CLEAR. HIGHS 67 TO
95...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND WARMEST INTERIOR WEST.

TUESDAY...VERY WARM. INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS WEST
HALF IN THE AFTERNOON. LOWS 54 TO 70...COOLEST EAST. HIGHS 70 TO
93...WARMEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...RAIN LIKELY...ESPECIALLY IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY.
LOWS 51 TO 62...COOLEST WEST AND WARMEST EAST. HIGHS 65 TO 76.

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