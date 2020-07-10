LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/10/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
329 PM EDT FRI JUL 10 2020 /229 PM CDT FRI JUL 10 2020/

TONIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 62.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 75 TO 82. COOLER NEAR LAKE
SUPERIOR.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 55 IN THE INTERIOR...
55 TO 60 NEAR THE LAKE.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 70 TO 78. COOLER NEAR LAKE
SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 75 TO 80. LOWS 45 TO 50 IN THE
INTERIOR WEST...50 TO 60 ELSEWHERE.

MONDAY NIGHT. INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST AND CENTRAL. LOWS 50 TO 55 IN THE INTERIOR WEST...
55 TO 60 ELSEWHERE.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST AND
CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ELSEWHERE. HIGHS 75
TO 81.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 63. HIGHS 79 TO 85.

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