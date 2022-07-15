STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 331 PM EDT FRI JUL 15 2022 /231 PM CDT FRI JUL 15 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 62. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS CENTRAL. HIGHS 75 TO 84. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 62. SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 78 TO 84. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS AROUND 60. MONDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 84 TO 90. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 60 TO 66. HIGHS 78 TO 84. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS AROUND 60. HIGHS 72 TO 78. $$ NJL