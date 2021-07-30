LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/30/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 343 PM EDT FRI JUL 30 2021 /243 PM CDT FRI JUL 30 2021/ .TONIGHT...INCREASING CLOUDS WITH NUMEROUS SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 65...COOLEST EASTERN HALF. .SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 69 TO 80...WARMEST SOUTH CENTRAL. .SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 61 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. .SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY. BREEZY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 65 TO 72. .SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 52 IN THE INTERIOR AND 48 TO 62 NEAR THE GREAT LAKES. .MONDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 70S. TUESDAY...MOSTLY CLEAR WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S AND 60S. HIGHS 75 TO 83. WEDNESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 50S IN THE INTERIOR AND AROUND 60 NEAR THE LAKESHORES. HIGHS 77 TO 86.