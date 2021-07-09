LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 346 PM EDT FRI JUL 9 2021 /246 PM CDT FRI JUL 9 2021/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 41 TO 54...WARMEST BY THE LAKESHORES AND IN THE KEWEENAW. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 80. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 47 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 71 TO 83...WARMEST INTERIOR WEST. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 52 TO 62. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 78. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 56 TO 63. HIGHS 74 TO 82...WARMEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 57 TO 64. HIGHS 75 TO 84.