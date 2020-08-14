LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/14/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 358 PM EDT FRI AUG 14 2020 /258 PM CDT FRI AUG 14 2020/ TONIGHT...CLEAR...THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST AND PARTLY CLOUDY EAST. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST HALF LATE. LOWS IN THE 60S...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS ACROSS THE CENTRAL AND EAST. HIGHS 71 TO 76. SATURDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS ACROSS THE FAR EAST...AND A CHANCE OF SHOWERS ACROSS THE WEST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...BREEZY. PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. HIGHS 69 TO 79...COOLEST OVER THE KEWEENAW AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...COOLER. PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 59...COOLEST INTERIOR WEST AND WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...COOL. PARTLY CLOUDY. HIGHS 64 TO 73...WARMEST SOUTH. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 67 TO 75...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 61. HIGHS 70 TO 77.