LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/20/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
425 PM EDT FRI AUG 20 2021 /325 PM CDT FRI AUG 20 2021/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS WEST WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS LATE. CLEAR TO PARTLY CLOUDY
CENTRAL AND EAST. LOWS 63 TO 71...COOLEST INTERIOR CENTRAL.

SATURDAY...BREEZY...WARM AND HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS SPREADING FROM WEST TO EAST AND THEN ENDING WEST HALF
IN THE AFTERNOON. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 77 TO 85...COOLEST
FAR WEST AND NEAR LAKE MICHIGAN.

SATURDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST IN THE
EVENING. OTHERWISE...BECOMING MOSTLY CLEAR. LOWS 49 TO 62...COOLEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...COOLER AND MUCH LESS HUMID. MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE
70S.

SUNDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS FROM THE WEST LATE. A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE WEST. LOWS 50 TO 62...COOLEST
INTERIOR WEST CENTRAL.

MONDAY...PARTLY CLOUDY AND WARMER. A CHANCE OF SHOWERS EARLY WEST
HALF. HIGHS 76 TO 86...COOLEST EAST NEAR LAKE MICHIGAN.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 52 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 77 TO 85...WARMEST SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS
MAINLY IN THE MORNING. LOWS 54 TO 65. HIGHS 75 TO 82.

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