LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/28/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
437 PM EDT FRI AUG 28 2020 /337 PM CDT FRI AUG 28 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS...RAIN EAST THIS
EVENING. PATCHY FOG AT SPOTS. LOWS 50 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...BREEZY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS
IN THE EAST. HIGHS 60 TO 73...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR TO MOSTLY CLOUDY...WITH A CHANCE OF
SHOWERS NORTH-CENTRAL AND EAST. LOWS 42 TO 57...COOLEST IN THE
INTERIOR WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 64 TO
72...WARMEST WEST.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST LATE. A
SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR WEST LATE. LOWS 46 TO 59...COOLEST
INTERIOR WEST.

MONDAY...BREEZY. BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS WEST AND A
CHANCE OF SHOWERS EAST. HIGHS 67 TO 75...WARMEST NORTHWEST.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS EAST. LOWS 43 TO
60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 68 TO 76...WARMEST NORTHWEST.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 46 TO 61...COOLEST
INTERIOR WEST. HIGHS 71 TO 78.

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TAP

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