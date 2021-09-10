LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/10/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
409 PM EDT FRI SEP 10 2021 /309 PM CDT FRI SEP 10 2021/

TONIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS NORTH AND
EAST BY MORNING...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 64...COOLEST
INTERIOR CENTRAL.

SATURDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS NORTH AND
EAST. MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE
AFTERNOON. HIGHS 69 TO 82...WARMEST SOUTH CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 46 TO 54.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS SOUTH
CENTRAL. HIGHS 64 TO 72.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 52...COOLEST INTERIOR AND
WARMEST ALONG THE LAKES.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS LATE. HIGHS 63
TO 70.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY IN THE MORNING...CHANCE OF
SHOWERS BY THE AFTERNOON. LOWS 47 TO 57. HIGHS 67 TO 75.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 54. HIGHS 65 TO 72.

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