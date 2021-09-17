LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/17/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 332 PM EDT FRI SEP 17 2021 /232 PM CDT FRI SEP 17 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 48 EXCEPT 35 TO 42 INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 72. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 54 EXCEPT 42 TO 48 INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY SUNNY AND UNSEASONABLY WARM. HIGHS 75 TO 85. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 55 TO 64. MONDAY...MOSTLY SUNNY AND UNSEASONABLY WARM. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS WEST DURING THE AFTERNOON. HIGHS 78 TO 84. TUESDAY...COOLER. SHOWERS LIKELY...MAINLY EARLY. LOWS 49 TO 59. HIGHS 60 TO 70. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 42 TO 48 EXCEPT 37 TO 42 INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 50S.