LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/24/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 313 PM EDT FRI SEP 24 2021 /213 PM CDT FRI SEP 24 2021/ TONIGHT...RAIN SHOWERS MOVING FROM WEST TO EAST ACROSS THE AREA. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST. SKIES BECOMING MOSTLY CLEAR LATE OVER THE WEST. LOWS MAINLY MAINLY IN THE 40S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY OVER THE KEWEENAW...NORTH CENTRAL...AND EAST. HIGHS 56 TO 62. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS MAINLY IN THE 40S. SUNDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY SOUTH AND EAST. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 45 INTERIOR...AND 45 TO 52 ALONG THE LAKESHORES. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 64 TO 71. TUESDAY AND WEDNESDAY...CLEAR. LOWS IN THE 40S. HIGHS IN THE MID TO UPPER 70S.