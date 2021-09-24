LOCAL 3 FRIDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/24/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
313 PM EDT FRI SEP 24 2021 /213 PM CDT FRI SEP 24 2021/

TONIGHT...RAIN SHOWERS MOVING FROM WEST TO EAST ACROSS THE AREA. A
SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST. SKIES BECOMING
MOSTLY CLEAR LATE OVER THE WEST. LOWS MAINLY MAINLY IN THE 40S.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN
SHOWERS...MAINLY OVER THE KEWEENAW...NORTH CENTRAL...AND EAST. HIGHS
56 TO 62.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS
MAINLY IN THE 40S.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY SOUTH AND
EAST. HIGHS IN THE 60S.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 45 INTERIOR...AND 45 TO 52
ALONG THE LAKESHORES.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 64 TO 71.

TUESDAY AND WEDNESDAY...CLEAR. LOWS IN THE 40S. HIGHS IN THE MID TO
UPPER 70S.

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