STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
306 PM EST FRI JAN 14 2022 /206 PM CST FRI JAN 14 2022/

...WIND CHILL ADVISORY FOR EASTERN UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT 
THROUGH SATURDAY MORNING...

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS 
NORTHWEST AND NORTH CENTRAL. LOWS 20 BELOW ZERO TO 9 ABOVE ZERO... 
COLDEST INTERIOR EAST AND WARMEST BY LAKE SUPERIOR. WIND CHILLS AS 
LOW AS 20 TO 30 BELOW ZERO EAST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY NORTH
CENTRAL. HIGHS 4 ABOVE ZERO TO 19...COLDEST FAR EAST. MORNING WIND 
CHILLS AS LOW AS 20 TO 30 BELOW ZERO EAST.

SATURDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY LATE...ESPECIALLY ALONG THE LAKE
SUPERIOR SHORELINE. PARTLY CLOUDY...THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY 
LATE. LOWS FROM 6 BELOW ZERO TO 11 ABOVE...COLDEST FAR EAST.

SUNDAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS...ESPECIALLY NORTH AND EAST. HIGHS 20 TO 25.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY
NORTH AND EAST. LOWS 10 TO 18.  

MARTIN LUTHER KING JR DAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF 
SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS IN THE 20S.

TUESDAY...CLOUDY WITH SNOW LIKELY. LOWS ZERO TO 13 ABOVE. HIGHS
MAINLY IN THE 20S.

WEDNESDAY...BLUSTERY WITH SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE 
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 13 ABOVE.
HIGHS 10 TO 20.