STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
342 PM EST FRI JAN 28 2022 /242 PM CST FRI JAN 28 2022/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE KEWEENAW.
LOWS FROM 16 BELOW TO 6 ABOVE...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF LIGHT SNOW...MAINLY WEST
AND CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 16 TO 20.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW. LOWS 6
TO 14.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 19 TO 26.

SUNDAY NIGHT AND MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 TO 12. HIGHS 25 TO
31.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW IN THE MORNING...
THEN A CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND NORTH IN THE AFTERNOON. LOWS
16 TO 26. HIGHS 26 TO 34.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY NEAR LAKE SUPERIOR.
LOWS 5 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST WEST INTERIOR. HIGHS 7 TO 17.