LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 10/22/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
403 PM EDT FRI OCT 22 2021 /303 PM CDT FRI OCT 22 2021/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN
SHOWERS IN THE NORTH-NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...SOME SNOW MIX
OVER THE HIGHLANDS. LOWS 25 TO 37...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN
SHOWERS IN THE NORTH-NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS IN THE
40S.

SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS
RAIN SHOWERS FOR NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 24 TO
38...COOLEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS IN THE
NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS EARLY...MAINLY EAST OF MARQUETTE. HIGHS
45 TO 51.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 28 TO 38...COOLEST INTERIOR
WEST.

MONDAY...DECREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON. BREEZY. HIGHS 45 TO
51.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 39...COOLEST INTERIOR
WEST. HIGHS 48 TO 55.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 29 TO
40...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 49 TO 56.

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