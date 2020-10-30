LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 10/30/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 411 PM EDT FRI OCT 30 2020 /311 PM CDT FRI OCT 30 2020/ ...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT AND WESTERN MACKINAC COUNTIES FROM SATURDAY AFTERNOON TO EARLY SUNDAY MORNING... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR DELTA COUNTY FROM SATURDAY AFTERNOON TO EARLY SUNDAY MORNING... TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 18 TO 31...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...BLUSTERY. BECOMING CLOUDY BY AFTERNOON. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON. HIGHS 43 TO 50. SATURDAY NIGHT...WINDY. RAIN SHOWERS CHANGING OVER TO SNOW SHOWERS LATE. PATCHY BLOWING SNOW LATE OVER THE WEST. LOWS 24 TO 33...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...VERY WINDY AND COLDER. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. SNOW AND WIND DIMINISHING WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 29 TO 36. SUNDAY NIGHT...SNOW SHOWERS ENDING OVER EAST. PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL. LOWS 16 TO 29...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 39 TO 46. TUESDAY...MOSTLY SUNNY AND WARMER. LOWS 23 TO 33...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 47 TO 54. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY AND MILD. LOWS 32 TO 42...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 53 TO 59.