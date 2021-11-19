LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/19/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 410 PM EST FRI NOV 19 2021 /310 PM CST FRI NOV 19 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. BECOMING BREEZY...ESPECIALLY NEAR THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE FAR EAST OVERNIGHT. LOWS 24 TO 34. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY IN THE MORNING. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR EAST...SOME SNOW MAY MIX IN EARLY. HIGHS 38 TO 45. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...BECOMING BREEZY WEST LATE. MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY LATE. HIGHS 34 TO 43. SUNDAY NIGHT...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...SNOW SHOWERS LIKELY EAST HALF AND BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 32. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 30S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS AROUND 40.