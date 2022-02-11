STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
359 PM EST FRI FEB 11 2022 /259 PM CST FRI FEB 11 2022/

...WINTER STORM WARNINGS AND WINTER WEATHER ADVISORIES IN
EFFECT...

TONIGHT...BLUSTERY AND MUCH COLDER. AREAS OF BLOWING SNOW WITH
SNOW SHOWERS CONTINUING OVERNIGHT. LOWS 12 BELOW TO 4 ABOVE
ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS. HIGHS 3 TO
11.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS. LOWS
15 BELOW TO 1 BELOW ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW
SHOWERS. HIGHS IN THE TEENS.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
6 BELOW TO 6 ABOVE ZERO.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS IN
THE TEENS AND 20S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 9 ABOVE EXCEPT 7 BELOW TO
ZERO INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S.

WEDNESDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW AND/OR RAIN SHOWERS.
LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 20S AND 30S.