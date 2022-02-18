STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 347 PM EST FRI FEB 18 2022 /247 PM CST FRI FEB 18 2022/ ...NUMEROUS WARNINGS AND ADVISORIES ARE IN EFFECT TONIGHT FOR MOST OF UPPER MICHIGAN... TONIGHT...BECOMING WINDY WITH AREAS OF BLOWING SNOW. BLIZZARD CONDITIONS POSSIBLE NEAR LAKE SUPERIOR EAST OF MARQUETTE. SNOW SHOWERS...EXCEPT ONLY A CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH CENTRAL IN THE EVENING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW TO 8 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 15 BELOW TO 25 BELOW OVERNIGHT. SATURDAY...BLUSTERY IN THE MORNING...ESPECIALLY EAST. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL ENDING. SNOW SHOWERS EAST DIMINISHING. MOSTLY CLOUDY BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 12 TO 17. WIND CHILLS 15 BELOW TO 25 BELOW IN THE MORNING. SATURDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY. BECOMING CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW...ESPECIALLY NORTH AND EAST. EARLY LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO...THEN TEMPERATURES SLOWLY RISING. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. MUCH WARMER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS, AND A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 29 TO 40...WARMEST SOUTH. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS ZERO TO 15 ABOVE...WARMEST SOUTH. WASHINGTONS BIRTHDAY...CLOUDY, COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 8 TO 19...WARMEST SOUTH. TUESDAY...SNOW SHOWERS LIKELY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 11 TO 18. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 9 TO 19.