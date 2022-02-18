STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
347 PM EST FRI FEB 18 2022 /247 PM CST FRI FEB 18 2022/

...NUMEROUS WARNINGS AND ADVISORIES ARE IN EFFECT TONIGHT FOR MOST
OF UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...BECOMING WINDY WITH AREAS OF BLOWING SNOW. BLIZZARD
CONDITIONS POSSIBLE NEAR LAKE SUPERIOR EAST OF MARQUETTE. SNOW
SHOWERS...EXCEPT ONLY A CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH CENTRAL IN
THE EVENING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW TO 8 ABOVE ZERO...COLDEST
INTERIOR WEST. WIND CHILLS 15 BELOW TO 25 BELOW OVERNIGHT.

SATURDAY...BLUSTERY IN THE MORNING...ESPECIALLY EAST. SCATTERED
TO NUMEROUS SNOW SHOWERS WEST AND NORTH CENTRAL ENDING. SNOW
SHOWERS EAST DIMINISHING. MOSTLY CLOUDY BECOMING PARTLY CLOUDY.
HIGHS 12 TO 17. WIND CHILLS 15 BELOW TO 25 BELOW IN THE MORNING.

SATURDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY. BECOMING CLOUDY WITH A
CHANCE OF SNOW...ESPECIALLY NORTH AND EAST. EARLY LOWS IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE ZERO...THEN TEMPERATURES SLOWLY RISING.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. MUCH WARMER. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS, AND A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 29 TO
40...WARMEST SOUTH.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS.
LOWS ZERO TO 15 ABOVE...WARMEST SOUTH.

WASHINGTONS BIRTHDAY...CLOUDY, COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS.
HIGHS 8 TO 19...WARMEST SOUTH.

TUESDAY...SNOW SHOWERS LIKELY. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 11
TO 18.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY. LOWS
ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 9 TO 19.