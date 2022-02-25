STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
312 PM EST FRI FEB 25 2022 /212 PM CST FRI FEB 25 2022/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 8 ABOVE.

SATURDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY AND MILD. HIGHS IN THE MID
30S...EXCEPT IN THE UPPER 20S EAST.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
KEWEENAW...NORTH CENTRAL...AND EAST. LOWS 12 TO 18 EXCEPT 6 TO 12
ABOVE INTERIOR WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR MUNISING
AND POINTS EAST. HIGHS 18 TO 24.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. COLDER. LOWS 6 BELOW TO 6 ABOVE.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 12. HIGHS 24 TO 30.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO
18 ABOVE. HIGHS 24 TO 30.

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