STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 312 PM EST FRI FEB 25 2022 /212 PM CST FRI FEB 25 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 8 ABOVE. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY AND MILD. HIGHS IN THE MID 30S...EXCEPT IN THE UPPER 20S EAST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE KEWEENAW...NORTH CENTRAL...AND EAST. LOWS 12 TO 18 EXCEPT 6 TO 12 ABOVE INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR MUNISING AND POINTS EAST. HIGHS 18 TO 24. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. COLDER. LOWS 6 BELOW TO 6 ABOVE. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 12. HIGHS 24 TO 30. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO 18 ABOVE. HIGHS 24 TO 30. $$