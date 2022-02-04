STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
344 PM EST FRI FEB 4 2022 /244 PM CST FRI FEB 4 2022/

TONIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW 
BELTS...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS RANGING FROM 12 
BELOW INTERIOR WEST TO 4 ABOVE NEAR LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...BECOMING CLOUDY AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN 
THE AFTERNOON. HIGHS 15 TO 24.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY EAST HALF...AND A CHANCE
OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. LOWS 5 TO 15 ABOVE.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. HIGHS 18 TO 28. 

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH
WIND SNOW BELTS. LOWS 6 TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR 
WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24. 

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12. HIGHS 30 TO 36. 

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. HIGHS AROUND 30.