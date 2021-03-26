LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/26/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 355 PM EDT FRI MAR 26 2021 /255 PM CDT FRI MAR 26 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 26. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN BY MID AFTERNOON. HIGHS 42 TO 48. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN AND SNOW LIKELY BECOMING ALL SNOW OVERNIGHT. LOWS 26 TO 32. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF MORNING SNOW SHOWERS IN THE EAST. HIGHS 36 TO 42. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. MONDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS IN THE MID 50S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 36 TO 42. HIGHS 48 TO 54. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. COLDER. LOWS 18 TO 24. HIGHS 28 TO 34.