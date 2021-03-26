LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/26/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
355 PM EDT FRI MAR 26 2021 /255 PM CDT FRI MAR 26 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 26.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN BY MID AFTERNOON. HIGHS
42 TO 48.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN AND SNOW LIKELY BECOMING ALL SNOW
OVERNIGHT. LOWS 26 TO 32.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF MORNING SNOW SHOWERS
IN THE EAST. HIGHS 36 TO 42.

SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS IN THE MID 50S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS
36 TO 42. HIGHS 48 TO 54.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. COLDER. LOWS 18 TO 24. HIGHS 28 TO
34.

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