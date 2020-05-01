LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/1/2020

Weather
Posted: / Updated:

A High Fire Danger is possible in some parts of Upper Michigan on Saturday. Please avoid outdoor burning Saturday afternoon and Saturday evening. 

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
458 PM EDT FRI MAY 1 2020 /358 PM CDT FRI MAY 1 2020/

.TONIGHT...SHOWERS BECOMING LIKELY WEST AND CENTRAL. A CHANCE OF
SHOWERS EAST LATE. THICKENING CLOUDS. LOWS IN THE 40S.
.SATURDAY...BECOMING SUNNY AND BREEZY WEST. A CHANCE OF SHOWERS
CENTRAL EARLY...THEN BECOMING SUNNY IN THE AFTERNOON. SHOWERS
DIMINISHING EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 54 TO 71...COOLEST ALONG
THE GREAT LAKES AND WARMEST INTERIOR WEST HALF.
.SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 35 TO 43.
.SUNDAY...BREEZY AND COOLER. BECOMING PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS
47 TO 63...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.
.SUNDAY NIGHT...DECREASING CLOUDS. LOWS 26 TO 34.
.MONDAY...MOSTLY SUNNY. INCREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON WEST.
HIGHS 39 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR
WEST.
.TUESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST AND SOUTH CENTRAL...POSSIBLY
MIXED WITH SNOW EARLY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. HIGHS 42 TO
54...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.
.WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 29 TO 35. HIGHS 45 TO
57...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story