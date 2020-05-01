LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/1/2020

A High Fire Danger is possible in some parts of Upper Michigan on Saturday. Please avoid outdoor burning Saturday afternoon and Saturday evening.
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 458 PM EDT FRI MAY 1 2020 /358 PM CDT FRI MAY 1 2020/ .TONIGHT...SHOWERS BECOMING LIKELY WEST AND CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS EAST LATE. THICKENING CLOUDS. LOWS IN THE 40S. .SATURDAY...BECOMING SUNNY AND BREEZY WEST. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL EARLY...THEN BECOMING SUNNY IN THE AFTERNOON. SHOWERS DIMINISHING EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 54 TO 71...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. .SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 35 TO 43. .SUNDAY...BREEZY AND COOLER. BECOMING PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 47 TO 63...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. .SUNDAY NIGHT...DECREASING CLOUDS. LOWS 26 TO 34. .MONDAY...MOSTLY SUNNY. INCREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON WEST. HIGHS 39 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST. .TUESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST AND SOUTH CENTRAL...POSSIBLY MIXED WITH SNOW EARLY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. HIGHS 42 TO 54...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. .WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 29 TO 35. HIGHS 45 TO 57...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.