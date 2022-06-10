STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 501 PM EDT FRI JUN 10 2022 /401 PM CDT FRI JUN 10 2022/ TONIGHT...INCREASING SKY COVER AND A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST LATE. PATCHY FOG NEAR LAKE MICHIGAN. LOWS IN THE MID 40S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY AND CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 65 TO 72. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND THUNDERSTORMS THROUGH MIDNIGHT. LOWS 40 TO 48. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 60S TO LOWER 70S. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 48. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 72 TO 78. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS IN THE 80S WEST AND 70S CENTRAL AND EAST...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 60S. HIGHS 74 TO 89... COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.