LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/12/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 437 PM EDT FRI JUN 12 2020 /337 PM CDT FRI JUN 12 2020/ ...FROST ADVISORY TONIGHT ACROSS MUCH OF THE INTERIOR WEST AND CENTRAL... TONIGHT...MOSTLY CLEAR AND COOL. AREAS OF FROST DEVELOPING INTERIOR WEST AND CENTRAL. LOWS 30 TO 40...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. SATURDAY...SUNNY. HIGHS 55 TO 70...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. SATURDAY NIGHT...CLEAR. PATCHY FROST POSSIBLE INTERIOR WEST AND CENTRAL. LOWS 34 TO 46. SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 62 TO 75...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 40S. MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 64 TO 81...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. TUESDAY...PARTLY CLOUDY AND VERY WARM. LOWS 49 TO 62...WARMEST WEST. HIGHS 70 TO 89...WARMEST WEST HALF AND COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 58 TO 65. HIGHS 80 TO 90...EXCEPT IN THE 70S NEAR LAKE MICHIGAN.