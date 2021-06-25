LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/25/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
344 PM EDT FRI JUN 25 2021 /244 PM CDT FRI JUN 25 2021/

TONIGHT...PATCHY FOG SOUTH AND EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS
50 TO 60.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS SOUTH HALF AND A
SLIGHT CHANCE OF SHOWERS NORTH HALF. HIGHS 61 TO 77...COOLEST ALONG
THE SUPERIOR LAKESHORE.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 50 TO 60.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS 60 TO 75...COOLEST ALONG THE SUPERIOR LAKESHORE.

SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 60.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 63 TO 80...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 61. HIGHS 66 TO 79...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 63. HIGHS 64 TO 78...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

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