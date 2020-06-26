LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/26/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
437 PM EDT FRI JUN 26 2020 /337 PM CDT FRI JUN 26 2020/

TONIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST
THIS EVENING. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS FAR EAST
OVERNIGHT. OTHERWISE...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL.
MOSTLY CLOUDY EAST. PATCHY FOG DEVELOPING CENTRAL AND EAST. LOWS 51
TO 62...COOLEST EAST NEAR THE LAKE SUPERIOR SHORE.

SATURDAY...MOSTLY SUNNY WEST AND CENTRAL. BECOMING MOSTLY SUNNY
EAST. HIGHS 61 TO 83...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST
SOUTH CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INLAND FROM LAKE
SUPERIOR.

SUNDAY...WARMER. SUNNY. HIGHS 71 TO 89...COOLEST ALONG THE GREAT
LAKES.

SUNDAY NIGHT AND MONDAY...VERY WARM. PARTLY CLOUDY WEST. CLEAR
CENTRAL AND EAST. LOWS 53 TO 65...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST.
HIGHS 75 TO 90...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.

TUESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS
WEST. LOWS 56 TO 67... COOLEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 76 TO
91...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY AND CONTINUED VERY WARM. LOWS 55 TO
65...COOLEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 77 TO 91...COOLEST NEAR THE
GREAT LAKES.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story