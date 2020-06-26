LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/26/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 437 PM EDT FRI JUN 26 2020 /337 PM CDT FRI JUN 26 2020/ TONIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST THIS EVENING. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS FAR EAST OVERNIGHT. OTHERWISE...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL. MOSTLY CLOUDY EAST. PATCHY FOG DEVELOPING CENTRAL AND EAST. LOWS 51 TO 62...COOLEST EAST NEAR THE LAKE SUPERIOR SHORE. SATURDAY...MOSTLY SUNNY WEST AND CENTRAL. BECOMING MOSTLY SUNNY EAST. HIGHS 61 TO 83...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INLAND FROM LAKE SUPERIOR. SUNDAY...WARMER. SUNNY. HIGHS 71 TO 89...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. SUNDAY NIGHT AND MONDAY...VERY WARM. PARTLY CLOUDY WEST. CLEAR CENTRAL AND EAST. LOWS 53 TO 65...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. HIGHS 75 TO 90...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. TUESDAY...CONTINUED VERY WARM. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS WEST. LOWS 56 TO 67... COOLEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 76 TO 91...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY AND CONTINUED VERY WARM. LOWS 55 TO 65...COOLEST INTERIOR CENTRAL. HIGHS 77 TO 91...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.