LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/4/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 311 PM EDT FRI JUN 4 2021 /211 PM CDT FRI JUN 4 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS LATE NORTH. LOWS 60 TO 70. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS RANGING FROM NEAR 75 AT THE TIP OF THE KEWEENAW TO THE LOW 90S IN THE SOUTH. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 60 TO 65. SUNDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY. HIGHS 84 TO 92. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 60 TO 66. MONDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 90. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 77 TO 87. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60. HIGHS 74 TO 84.