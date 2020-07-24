LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/24/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 427 PM EDT FRI JUL 24 2020 /327 PM CDT FRI JUL 24 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR...BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. LOWS 62 TO 72...COOLEST INTERIOR EAST. SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR WEST THROUGH MID AFTERNOON...THEN A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BY LATE AFTERNOON WEST AND CENTRAL. HIGHS 87 TO 93...EXCEPT IN THE UPPER 70S TO MID 80S EAST AND NEAR LAKE MICHIGAN. HEAT INDICES IN THE 90S BY THE AFTERNOON...MAINLY WEST AND CENTRAL. SATURDAY NIGHT...VERY WARM AND HUMID. MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 71 TO 76. SUNDAY...VERY WARM AND HUMID AGAIN. PARTLY TO MOSTLY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 83 TO 90...EXCEPT AROUND 80 OVER THE TIP OF THE KEWEENAW AND ALONG THE EASTERN LAKE SUPERIOR SHORELINE. SUNDAY NIGHT...COOLER...BECOMING LESS HUMID. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS SOUTH AND EAST. MOSTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLEAR LATE. LOWS 56 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...COOLER AND LESS HUMID. MOSTLY SUNNY. HIGHS 71 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 54 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 69 TO 81...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 64 TO 79...WARMEST WEST.