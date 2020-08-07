LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/7/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
355 PM EDT FRI AUG 7 2020 /255 PM CDT FRI AUG 7 2020/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS. SHOWERS AND THUNDERSTORMS BECOMING
LIKELY WEST WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL LATE.
LOWS 57 TO 67.

SATURDAY...MORE HUMID. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST HALF
IN THE MORNING...THEN A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE
AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 74 TO 81.

SATURDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...MAINLY EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 64 TO 69.

SUNDAY...WARM AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 79 TO 88.

SUNDAY NIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 59 TO 68.

MONDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF. PARTLY
TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 74 TO 82.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 76 TO 84.

WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 76 TO 85.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story