LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/7/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 355 PM EDT FRI AUG 7 2020 /255 PM CDT FRI AUG 7 2020/ TONIGHT...INCREASING CLOUDS. SHOWERS AND THUNDERSTORMS BECOMING LIKELY WEST WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL LATE. LOWS 57 TO 67. SATURDAY...MORE HUMID. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST HALF IN THE MORNING...THEN A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 74 TO 81. SATURDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 64 TO 69. SUNDAY...WARM AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 79 TO 88. SUNDAY NIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS 59 TO 68. MONDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 74 TO 82. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 84. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 85.