LOCAL 3 FRIDAY NIGHT WEATHER FORECAST 9/25/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 506 PM EDT FRI SEP 25 2020 /406 PM CDT FRI SEP 25 2020/ TONIGHT...MILD. SHOWERS AND THUNDERSTORMS DEVELOPING WEST THIS EVENING...THEN ENDING AROUND MIDNIGHT. A FEW STORMS MAY BE SEVERE. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS NORTH CENTRAL AND EAST LATE EVENING INTO THE OVERNIGHT. PATCHY FOG LATE WEST HALF. MOSTLY CLOUDY. LOWS 55 TO 62. SATURDAY...PATCHY FOG WEST HALF EARLY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE MORNING FAR EAST. SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS DEVELOPING BY LATE AFTERNOON WEST HALF. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 74...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. SATURDAY NIGHT...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS... MAINLY DURING THE EVENING. CLOUDY. LOWS IN THE 50S. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FAR EAST. HIGHS 64 TO 69. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR WEST AND FAR EAST. LOWS 41 TO 51...COLDEST INTERIOR WEST HALF. MONDAY...COOLER. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 53 TO 62...COOLEST WEST. TUESDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 48...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 50S. WEDNESDAY...COOL WITH RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 37 TO 47...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 49 TO 56...COOLEST WEST. $$ ROLFSON