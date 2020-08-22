LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER 8/21/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 356 PM EDT FRI AUG 21 2020 /256 PM CDT FRI AUG 21 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY WEST AND CENTRAL. LOWS 60 TO 66. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 73 TO 81. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY CENTRAL AND EAST. LOWS 58 TO 66. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS...MAINLY CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE 70S. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 76 TO 81. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF A SHOWER AND THUNDERSTORM WEST HALF. LOWS 53 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 50 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 73 TO 79. $$ JP