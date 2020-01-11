LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/10/2019

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
327 PM EST FRI JAN 10 2020 /227 PM CST FRI JAN 10 2020/

...WINTER STORM WATCH FOR THE EAST SATURDAY AFTERNOON INTO SATURDAY
NIGHT...


TONIGHT...TURNING COLDER. SCATTERED SNOW SHOWERS DEVELOPING NEAR
LAKE SUPERIOR. A CHANCE OF SNOW EAST. CLOUDY. LOWS 4 ABOVE TO
16...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...BLUSTERY. CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR...
BECOMING LIKELY NORTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 12 TO 20.

SATURDAY NIGHT...SNOW EAST. CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND CENTRAL.
BLUSTERY WITH AREAS OF BLOWING SNOW. LOWS 9 TO 16.

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR IN THE MORNING.
MOSTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 24.

SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8
TO 18.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 30.

TUESDAY...A CHANCE OF SNOW. CLOUDY. LOWS 17 TO 26. HIGHS 31 TO 37.

WEDNESDAY...A CHANCE OF SNOW. CLOUDY. LOWS 13 TO 26...COLDEST WEST.
HIGHS 22 TO 31.

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