STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1055 PM EST FRI JAN 21 2022 /955 PM CST FRI JAN 21 2022/ ...WIND ADVISORY FOR PORTIONS OF NORTH CENTRAL UPPER MICHIGAN TONIGHT... ...WINTER WEATHER ADVISORY LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY FOR FAR EASTERN UPPER MICHIGAN... REST OF TONIGHT...BLUSTERY. SNOW DEVELOPING. PATCHY BLOWING SNOW. LOWS 6 TO 14. SATURDAY...SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 12 TO 22. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS 8 TO 16. SUNDAY NIGHT...SNOW LIKELY. LOWS 3 BELOW TO 8 ABOVE...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 14 TO 20. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 7 BELOW TO 6 ABOVE...COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 1 TO 10. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOWBELTS EARLY. LOWS 19 BELOW TO 2 ABOVE...COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 15.