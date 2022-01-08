STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 331 PM EST FRI JAN 7 2022 /231 PM CST FRI JAN 7 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. SNOW SHOWERS LIKELY IN SCHOOLCRAFT AND LUCE COUNTIES AND ACROSS THE KEWEENAW LATE. BECOMING BLUSTERY LATE. LOWS 1 BELOW ZERO TO 11 ABOVE...COLDEST FAR WEST. SATURDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY EAST EARLY. PATCHY BLOWING SNOW POSSIBLE EAST HALF. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 20S. SATURDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY AND TURNING COLDER. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS DEVELOPING IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 ABOVE TO 17 EXCEPT 4 BELOW ZERO TO 6 ABOVE INTERIOR WEST. SUNDAY...BLUSTERY AND COLDER. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO WEST NORTHWEST WIND SNOWBELTS. PATCHY BLOWING SNOW POSSIBLE NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 4 ABOVE ZERO TO 22... WARMEST FAR EAST. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY IN WEST-NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 10 BELOW ZERO TO 5 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. MORNING WIND CHILLS 20 TO 30 BELOW ZERO WEST HALF. HIGHS 2 BELOW ZERO TO 10 ABOVE ZERO...WARMEST EAST. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 15 BELOW ZERO TO 2 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 21... WARMEST NEAR GREAT LAKES AND FAR EAST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 ABOVE TO 12 EXCEPT ZERO TO 6 ABOVE SOUTH CENTRAL. HIGHS AROUND 30.