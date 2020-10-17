LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/16/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 351 PM EDT FRI OCT 16 2020 /251 PM CDT FRI OCT 16 2020/ ...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT FROM 2 PM SATURDAY TO 2 AM EDT SUNDAY FOR DELTA AND SCHOOLCRAFT COUNTIES... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS THROUGH MIDNIGHT, THEN PARTLY CLOUDY LATE. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LIGHT SNOW WEST CHANGING TO RAIN IN THE AFTERNOON. RAIN EAST DURING THE AFTERNOON. LATE DAY HIGHS 40 TO 48. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST THROUGH THE EVENING. CHANCE OF SNOW SHOWERS KEWEENAW. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...MAINLY EAST. HIGHS 36 TO 42. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 18 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS 42 TO 48. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS 42 TO 48.