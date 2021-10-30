LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/29/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 349 PM EDT FRI OCT 29 2021 /249 PM CDT FRI OCT 29 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WEST HALF...BECOMING PARTLY CLOUDY EAST HALF. LOWS 38 TO 48...COOLEST FAR WEST AND FAR EAST. SATURDAY...MILD. BECOMING PARTLY CLOUDY WEST HALF. PARTLY CLOUDY EAST HALF. HIGHS 53 TO 58. SATURDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST OVERNIGHT. LOWS 33 TO 42. SUNDAY...BREEZY...ESPECIALLY ACROSS THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. HIGHS 42 TO 50. SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST LAKE-EFFECT BELTS. LOWS 26 TO 37...COOLEST INTERIOR WEST. MONDAY...RAIN SHOWERS LIKELY...MIXED WITH SNOW AT TIMES...IN THE NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 46. TUESDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE- EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 23 TO 35...COOLEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS 34 TO 42. WEDNESDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 32...COOLEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS 33 TO 42.