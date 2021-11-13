LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/12/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 332 PM EST FRI NOV 12 2021 /232 PM CST FRI NOV 12 2021/ TONIGHT...BLUSTERY ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. MOSTLY CLOUDY WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS...WITH RAIN POSSIBLY MIXING IN OVER THE EAST. LOWS 28 TO 36. SATURDAY...BLUSTERY ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF MARQUETTE. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 28 TO 39...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. SATURDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 21 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 29 TO 39...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST TO NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 18 TO 32...COLDEST FAR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EAST HALF IN THE MORNING. HIGHS 33 TO 41. TUESDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON. LOWS 18 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 40S. WEDNESDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE EAST. LOWS 26 TO 38...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 37 TO 49...WARMEST EAST.