LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/6/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
312 PM EDT FRI NOV 5 2021 /212 PM CDT FRI NOV 5 2021/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY
AFTERNOON FOR DELTA AND SCHOOLCRAFT COUNTIES...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. LOWS 38 TO 45.

SATURDAY...MILD. PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY SUNNY WEST AND
SOUTH CENTRAL IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF RAIN
SHOWERS...EXCEPT DRY SOUTH CENTRAL. HIGHS 51 TO 56.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR
EAST IN THE EVENING. LOWS 33 TO 40...EXCEPT IN THE LOW 40S ALONG THE
LAKE SUPERIOR SHORELINE.

SUNDAY...MILD. PARTLY CLOUDY. HIGHS 55 TO 65.

SUNDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 45.

MONDAY...REMAINING MILD. PARTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 62...WARMEST
SOUTH CENTRAL.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY
EAST. LOWS 36 TO 45. HIGHS 47 TO 53.
.WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 33 INTERIOR...AND 33 TO 39
ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE UPPER 40S.

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