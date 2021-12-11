STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 326 PM EST FRI DEC 10 2021 /226 PM CST FRI DEC 10 2021/ ...MULTIPLE WINTER STORM WARNINGS AND WINTER WEATHER ADVISORIES ACROSS ALL OF UPPER MICHIGAN TONIGHT THROUGH SATURDAY... TONIGHT...SNOW...HEAVY AT TIMES CENTRAL AND EAST. THE SNOW MAY MIX WITH RAIN...SLEET OR FREEZING RAIN BY MORNING FAR SOUTH AND NEAR LAKE MICHIGAN. PATCHY BLOWING SNOW NEAR THE GREAT LAKES LATE. LOWS MOSTLY IN THE 20S. SATURDAY...SNOW EARLY...ESPECIALLY NORTH CENTRAL AND EAST. THE SNOW MAY MIX WITH RAIN...SLEET OR FREEZING RAIN ACROSS THE EAST AT TIMES IN THE MORNING. BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW. DECREASING CLOUDS FROM THE WEST BY AFTERNOON. HIGHS 29 TO 37. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 14 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY THROUGH TUESDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. LOWS MOSTLY IN THE 20S. HIGHS 34 TO 42. WEDNESDAY...MILD. MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY. LOWS 28 TO 35. HIGHS 45 TO 52. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS MOSTLY IN THE 20S. HIGHS IN THE 30S WEST HALF AND LOW 40S EAST HALF.