STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1009 PM EST FRI DEC 17 2021 /909 PM CST FRI DEC 17 2021/

REST OF TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS AND FLURRIES. CLOUDY.
LOWS 12 TO 23...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...ESPECIALLY WEST
AND NORTH CENTRAL. HIGHS 24 TO 31.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS PRIMARILY
NEAR AND ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 6 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR EARLY. HIGHS 24 TO 32.

SUNDAY NIGHT...BECOMING BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST. LOWS 15 TO 26...COLDEST INTERIOR
WEST.

MONDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS
25 TO 36...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE
SINGLE DIGITS AND TEENS...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 24...
WARMEST EAST HALF.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY EAST.
LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND TEENS...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS
16 TO 24.