LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/21/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 435 PM EST FRI FEB 21 2020 /335 PM CST FRI FEB 21 2020/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 15 TO 23. SATURDAY...MILD. MOSTLY SUNNY. HIGHS 34 TO 44...COLDEST EAST. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 26. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. BECOMING WINDY OVER THE KEWEENAW IN THE AFTERNOON. HIGHS 34 TO 42...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. TUESDAY...CLOUDY. LOWS 18 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 28 TO 35. WEDNESDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS...ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 16 TO 22. HIGHS IN THE 20S.