STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
1028 PM EST FRI FEB 25 2022 /928 PM CST FRI FEB 25 2022/

OVERNIGHT...CLEAR. LOWS 10 BELOW TO 8 ABOVE ZERO...COLDEST IN THE
INTERIOR.

SATURDAY...BREEZY AND MILD. MOSTLY SUNNY. HIGHS 26 TO 38...COLDEST
EAST.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ACROSS THE
KEWEENAW...NORTH CENTRAL AND EAST. LOWS 12 TO 18 EXCEPT 6 TO 12
ABOVE INTERIOR WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR MUNISING
AND POINTS EAST. HIGHS 18 TO 24.

SUNDAY NIGHT...COLDER. PARTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW TO 6 ABOVE.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 12. HIGHS 24 TO 30.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO
18 ABOVE. HIGHS 24 TO 30.