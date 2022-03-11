STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
322 PM EST FRI MAR 11 2022 /222 PM CST FRI MAR 11 2022/

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR EASTERN PORTIONS OF UPPER MICHIGAN
AND WIND CHILL ADVISORY FOR WESTERN PORTIONS OF UPPER MICHIGAN
TONIGHT THROUGH EARLY SATURDAY...

.TONIGHT...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS
IN THE NORTHWEST WIND BELTS...PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 8
BELOW TO 11 ABOVE ZERO...COLDEST IN THE WEST.

.SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
EAST...MOSTLY SUNNY ELSEWHERE. HIGHS 16 TO 21.

.SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW LIKELY. LOWS 3 TO 14.

.SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EAST
EARLY. HIGHS 28 TO 41...WARMEST IN THE SOUTH-CENTRAL.

.SUNDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW
SHOWERS LATE. LOWS 11 TO 25.

.MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 26 TO
36.

.TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE SINGLE DIGITS AND
TEENS. HIGHS IN THE 30S AND 40S.

.WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS
IN THE 20S AND 30S. HIGHS IN THE 30S TO NEAR 50.