LOCAL 3 FRIDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/26/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1113 PM EDT FRI MAR 26 2021 /1013 PM CDT FRI MAR 26 2021/ REST OF TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 26. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN BY LATE AFTERNOON. HIGHS 40 TO 48. SATURDAY NIGHT...RAIN AND SNOW LIKELY...BECOMING ALL SNOW. LOWS 25 TO 32. SUNDAY...BREEZY. CHANCE OF MORNING SNOW SHOWERS EAST HALF. OTHERWISE...DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. HIGHS 35 TO 45...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 26...COLDEST INTERIOR CENTRAL. MONDAY...BREEZY AND WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 45 TO 60...WARMEST WEST AND COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. TUESDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 35 TO 42. HIGHS 48 TO 55. WEDNESDAY...COLDER. MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 25. HIGHS 28 TO 37...WARMEST SOUTH CENTRAL.