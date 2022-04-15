STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 339 PM EDT FRI APR 15 2022 /239 PM CDT FRI APR 15 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS. LOWS 17 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 28 TO 35. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY. LOWS 18 TO 26 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST LATE. HIGHS 34 TO 42. SUNDAY NIGHT...SNOW LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. MONDAY...SNOW WITH RAIN LIKELY. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. HIGHS 36 TO 44. WEDNESDAY...RAIN AND SNOW BECOMING LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS MOSTLY IN THE 20S. HIGHS IN THE LOWER 40S. $$ WFO MQT